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        Haberler Gündem Güncel Manav tüfekle katletmişti: Emir'den geriye bu görüntü kaldı | Son dakika haberleri

        Manav tüfekle katletmişti: Emir'den geriye bu görüntü kaldı

        Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ağabeyini ziyarete gittiği Kıbrıs'ta asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:59
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu.

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        Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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        İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

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        Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

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        Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

        #gürültü cinayeti
        #gaziantep
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