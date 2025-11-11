Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Manavgat - İzmir kaç kilometre? Manavgat - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Manavgat - İzmir kaç kilometre? Manavgat - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Akdeniz'in incisi Manavgat'tan Ege'nin kalbi İzmir'e uzanan bu rota, birçok kişinin merak ettiği yollardan biridir. Bu iki şehir arasında bulunan kara yolunun yanı sıra hava yolu alternatifi de vardır. Tam da bu nedenle özel araç, otomobil kiralama ve otobüs yolculukları gibi birçok ulaşım alternatifi bulunur. Peki Manavgat - İzmir arası kaç km? İki şehir arasındaki yolculuk ne kadar? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 11.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:01
        Manavgat - İzmir kaç kilometre?
        MANAVGAT - İZMİR ARASI KAÇ km?

        Manavgat - İzmir arası kaç km? Antalya iline bağlı olan Manavgat, oldukça turistik bir ilçedir. Akdeniz kıyısında yer alan bu ilçenin yanı sıra Ege Bölgesi’nde gelişmiş bir şehir olan İzmir de dikkat çeker. Bu nedenle iki yer arasındaki mesafe, Türkiye’nin güneyinden batısına uzanan oldukça uzun bir rotayı kapsar. Özellikle yaz aylarında hem Manavgat’tan İzmir’e hem de İzmir’den Manavgat’a tatil amacıyla seyahat edenlerin sayısı artar.

        MANAVGAT-İZMİR ARASI KAÇ km?

        Manavgat İzmir arası kaç kilometre? İzmir ve Manavgat arasında yer alan mesafe ortalama olarak 480 km ölçülmüştür. Söz konusu mesafe, seçilen güzergâha göre küçük farklılıklar gösterebilir. En çok tercih edilen rota, Burdur-Denizli-Aydın hattı üzerinden ilerleyen D650 ve D320 kara yollarıdır. Özel araçla yapılan yolculuklarda bu mesafe ortalama 6 ila 7 saat arasında tamamlanabilir.

        MANAVGAT İZMİR ARASI MESAFE NE KADAR?

        Manavgat - İzmir mesafe ne kadar? Bu iki yer arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak 370 km civarındadır. Ancak dağlık ve virajlı kara yolları nedeniyle bu mesafe araçla seyahat ederken 480 kilometreye kadar çıkabilir. Eğer Manavgat’tan yola çıkacaksanız Antalya şehir merkezine uğramadan doğrudan Burdur-Denizli-Aydın-İzmir rotasını izleyebilirsiniz. Alternatif olarak Isparta üzerinden geçilen güzergâh da tercih edebilirsiniz. Ancak bu rota biraz daha uzun sürebilir.

        Not: Özellikle Aydın’dan sonra İzmir Otoyolu (O-31) üzerinden şehir merkezine hızlıca ulaşmak mümkündür.

        MANAVGAT’DAN İZMİR’E NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Manavgat - İzmir ne kadar sürede gidilir? İki yer arasındaki yolculuk, mola sürelerine ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama süreler ise şu şekildedir;

        • Özel araçla: Yaklaşık 6-7 saat
        • Otobüsle: Ortalama 8-9 saat
        • Uçakla (Antalya aktarmalı): Yaklaşık 3,5-4 saat

        Otobüs yolculuklarında şehirlerarası duraklamalar nedeniyle süre biraz uzayabilir. Eğer uçak yolculuğunu tercih edecekseniz Manavgat’ta doğrudan havalimanı olmadığını bilmelisiniz. Bu nedenle Antalya Havalimanı’na (yaklaşık 1 saat uzaklıkta) kara yoluyla ulaşmanızı öneririz. Antalya-İzmir uçuşları ise ortalama olarak 1 saat 10 dakika sürer.

        MANAVGAT’DAN İZMİR’E NASIL GİDİLİR?

        Manavgat’tan İzmir’e ulaşım için üç temel seçenek bulunur. Detaylar şöyledir;

        Özel Araçla:

        • En çok tercih edilen güzergâh Burdur-Denizli-Aydın-İzmir hattıdır.
        • D650 ve D320 karayolları üzerinden direkt bağlantı mümkündür.
        • Yolun büyük kısmı çift şeritlidir.
        • Ortalama 6 saatte varış mümkündür.

        Otobüsle:

        • Manavgat Otogarı’ndan İzmir yönüne her gün çok sayıda otobüs kalkar.
        • Otobüs firmaları genellikle Burdur ve Denizli üzerinden ilerler.
        • Yolculuk yaklaşık 8-9 saat sürer.
        • Yaz aylarında gece seferleri daha rahattır.

        Uçakla:

        • Manavgat’ta havalimanı bulunmadığından önce Antalya Havalimanı’na geçmek gerekir.
        • Antalya-İzmir arası uçuş süresi ortalama 1 saat 10 dakikadır.
        • Havalimanı transfer süresi dahil toplam yolculuk 3,5-4 saat sürer.

        MANAVGAT’DAN İZMİR’E GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, Manavgat’tan İzmir’e ulaşmak bir hayli kolaydır. Kara yolu ağı gelişmiştir ve otoyollar modern standartlara uygundur. Bunun yanı sıra Antalya Havalimanı üzerinden yapılan kısa uçuşlarla zaman tasarrufu da sağlanabilir. Ek olarak yaz döneminde turizm trafiği yoğun olabileceği için biletlerin önceden alınması tavsiye edilir.

        MANAVGAT’DA GEZİLECEK YERLER

        Manavgat, Antalya’nın doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bir ilçesidir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında buraya gelen ve gezen birçok kişi vardır. İlçede gezilecek yerlerden bazıları şunlardır;

        • Manavgat Şelalesi
        • Side Antik Kenti
        • Titreyengöl
        • Köprülü Kanyon

        İZMİR’DE GEZİLECEK YERLER

        İzmir, tarihi ve modern yaşamı bir arada sunan bir şehirdir. Burada Manavgat’tan gelenleri bekleyen birçok güzel nokta bulunur. Gittiğinizde gezmek isterseniz şu destinasyonları değerlendirebilirsiniz;

        • Konak Meydanı ve Saat Kulesi
        • Kordon Boyu
        • Alsancak
        • Çeşme ve Alaçatı
        • Efes Antik Kenti
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
