        Haberler Bilgi Yaşam Manchester - Londra kaç kilometre? Manchester - Londra arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Manchester - Londra kaç kilometre? Manchester - Londra arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İngiltere'nin iki önemli şehri olan Manchester ve Londra arasındaki mesafe gezi severlerin merak ettikleri arasındadır. İş seyahatleri ve turistik geziler bakımından oldukça merak edilen noktalardan biridir. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Manchester'dan başkent Londra'ya gitmek için birçok ulaşım alternatifi bulunur. Peki Manchester - Londra kaç kilometre, yolculuk kaç saat sürer ve hangi ulaşım yöntemi daha avantajlıdır? Tüm detaylar yazımızda…

        Giriş: 11.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:54
        İngiltere’nin sanayi devriminden bu yana en önemli merkezlerinden biri olan Manchester, kültürel ve ekonomik açıdan canlı bir şehir olma niteliği taşır. Londra ise ülkenin politik, ticari ve kültürel kalbi olma bayrağına sahiptir. Bu iki şehir arasında yıl boyunca milyonlarca kişi seyahat eder. Peki Manchester - Londra mesafe ne kadar?

        MANCHESTER - LONDRA ARASI KAÇ km?

        Manchester - Londra kaç km? İki destinasyon arasındaki kara yolu mesafesi ortalama olarak 335 km civarında ölçülmüştür. Bu mesafe, seçilen güzergâha göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. En çok tercih edilen rota M6 ve M1 otoyolları üzerinden ilerler. Özel araçla yolculuk yapmayı düşünüyorsanız bu kısmın mesafesi, trafik durumuna bağlı olarak 4 ila 5 saat arasında geçebilir.

        MANCHESTER - LONDRA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Manchester - Londra mesafe ne kadar? İki yer arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık olarak 260 km’dir. Ancak kara yolu güzergâhları dikkate alındığında bu mesafenin ortalama olarak 330-340 kilometre aralığına çıkabilir. Bu da özel araçla ortalama 4,5 saatlik bir yolculuk anlamına gelir. İki yer arasında kara yolu ile seyahat etmek istemiyorsanız tren yolculuğunu da tercih edebilirsiniz.

        MANCHESTER - LONDRA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Manchester - Londra ne kadar sürede gidilir? İki destinasyon arasındaki ulaşım süreleri araca göre değişiklik gösterir. İşte yöntemler ve süreler;

        • Özel araçla: Ortalama 4-5 saat
        • Trenle: Yaklaşık 2-2,5 saat
        • Otobüsle: Ortalama 5-6 saat
        • Uçakla: Yaklaşık 1 saatlik uçuş (havaalanı ulaşımı dâhil toplam 3,5 saat)

        Tren yolculuğu, İngiltere içinde en hızlı ve konforlu ulaşım seçeneği olarak öne çıkar. Zaten yerli halk da bu yolculuğu sıkça tercih eder. Özellikle Avanti West Coast trenleriyle Manchester Piccadilly’den Londra Euston İstasyonu’na doğrudan seferler düzenlenir.

        MANCHESTER - LONDRA ARASI NASIL GİDİLİR?

        Manchester’dan Londra’ya ulaşım için dört farklı seçenek vardır: tren, otobüs, özel araç ve uçak. Her biri farklı hız, konfor ve maliyet avantajı sunar. Bunlar arasında kendinize uygun şekilde tercih edebilirsiniz. İşte detaylar;

        Trenle:

        • En hızlı ve pratik seçenektir.
        • Manchester Piccadilly istasyonundan Londra Euston istasyonuna doğrudan tren seferleri yapılır.
        • Trenle yapılan ortalama yolculuk süresi 2-2,5 saat arasındadır.
        • Gün boyu sık aralıklarla tren seferleri bulunur.

        Otobüsle:

        • En ekonomik ulaşım yoludur.
        • National Express ve Megabus firmaları Manchester’dan Londra’ya her gün çok sayıda sefer düzenler.
        • Yolculuk süresi ortalama 5-6 saat sürer.
        • Trafik yoğunluğu bu süreyi etkileyebilir.

        Özel Araçla:

        • En çok tercih edilen karayolu rotası: M56-M6-M1-A41-Londra güzergâhıdır.
        • Yol uzunluğu yaklaşık 335 km’dir.
        • Ortalama sürüş süresi 4 ila 5 saat aralığındadır.

        Uçakla:

        • Manchester Havalimanı’ndan Londra Heathrow, Gatwick veya Luton Havalimanı’na doğrudan uçuşlar vardır.
        • Uçuş süresi, çoğunlukla 1 saat civarında geçer. Fakat havaalanı transfer süreleriyle birlikte toplam yolculuk 3-3,5 saati bulabilir.

        MANCHESTER - LONDRA ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, Manchester’dan Londra’ya gitmek, doğru yollar kullanıldığında bir hayli basittir. İngiltere’nin gelişmiş ulaşım ağı sayesinde tren, otobüs ve otoyol seçenekleri son derece düzenlidir. Bilhassa tren yolculukları hızlı ve şehir merkezinden direkt ulaşım sağladığı için en pratik alternatif olarak değerlendirilir.

        MANCHESTER GEZİLECEK YERLER

        Manchester, sanayi tarihinden müzik kültürüne kadar birçok yönüyle ünlüdür. İşte şehirde gezilecek noktalar;

        • Science and Industry Museum (Bilim ve Endüstri Müzesi)
        • Old Trafford Stadyumu (Manchester United)
        • Etihad Stadyumu (Manchester City)
        • Heaton Park
        • Manchester Art Gallery
        • Northern Quarter

        LONDRA GEZİLECEK YERLER

        İngiltere’nin başkenti Londra, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir. Burada görülmesi gereken sayısız ikonik destinasyon vardır. İşte Londra şehirde mutlaka görülmesi gereken bazı ikonik yerler:

        • Big Ben ve Westminster Sarayı
        • Buckingham Sarayı
        • Tower Bridge
        • British Museum
        • London Eye
        • Hyde Park
        • Oxford Street ve Covent Garden
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
