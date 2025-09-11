Habertürk
        Manifest, Türkiye Turnesi'ni iptal etti - Magazin haberleri

        Manifest'ten 'iptal' kararı

        Üyeleri hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal etti

        Giriş: 11.09.2025 - 12:26 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:26
        Manifest'ten 'iptal' kararı
        Manifest grubu, 6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserdeki sahne performansları nedeniyle tepki çekmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu iddia ederek resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, grup üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

        Konya ve Erzurum'daki konserlerinin iptal edilmesinin ardından Manifest, Türkiye turnesini iptal etti. Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz" denildi.

        #manifest
