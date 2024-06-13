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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Manisa'da 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü mozaik ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:17
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        Operasyonda ele geçirildi: 2 bin yıllık
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        Manisa Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Reşatbet Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin (29) adresine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerinde Meryem Ana figürü bulunan mozaik blok ele geçirildi.

        Mozaiği satmaya çalıştığı iddia edilen S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Eser, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #meryem ana
        #Mozaik
        #Manisa
        #tarihi eser
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