        Manisa'da kuyuya düşen genç öldü | Son dakika haberleri

        Manisa'da hurda toplarken kuyuya düşen genç öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurda toplarken kuyuya düşen Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:54
        Manisa'da kuyuya düşen genç öldü
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Suriye uyruklu Eymen Cuma (26), hurda topladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk Mahallesi Ova mevkisindeki yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düştü.

        Bunun üzerine Cuma'nın kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu Eymen Cuma'nın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #yerel haberler
        #manisa haberleri
        #Son dakika haberler
