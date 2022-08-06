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Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da orman yangını çıktı!
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Manisa'da ormanlık alanda yangın

Manisa Soma ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını çıktı!
Manisa'da orman yangını çıktı!
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İHA

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, saat 19.20 sıralarında Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı.

6 ARASÖZ 4 HELİKOPTER

İhbar gelmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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