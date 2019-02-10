Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Karakaş'a ait bir evin banyosundaki şofben kabloları kısa devre yapması nedeniyle tutuştu.

Yangın sırasında dışarıda olan ve eve geldiği sırada dumanları fark eden Hasan Karakaş, durumu itfaiyeye haber verdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler evin elektriğini keserek yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.