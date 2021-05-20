Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerce, belirlenen otomobillere düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Lito" ile arama yapıldı.

Aramalarda, 6 bin 298 yeşil reçete ile satılan ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyon sırasında kaçmaya çalışan Ö.C.T, K.Ö, S.Y, S.Y, O.A ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.