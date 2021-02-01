Manisa'daki dehşette yeni deliller arandı 0:00 / 0:00

AA

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sabah erken saatlerde, 4 gencin cansız bedeninin bulunduğu Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde çalışma yaptı.

AA'nın haberine göre, yeni deliler arayan, olay yerini drone ile havadan görüntüleyen uzman ekipler, dedektör köpek "Volta" ve iz takip köpeği "Arya" ile de hayatını kaybeden gençlere ait yeni izlere ulaşmaya çalıştı.

Bu arada İzmir Adli Tıp Kurumunda hayatını kaybeden gençlere ait cenazelerdeki otopsi işleminin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam, Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.