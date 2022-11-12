Manisa FK 3'te 3 için Bandırma'da

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, yarın Beyçimento Bandırmaspor deplasmanında 3'te 3 yapmaya çalışacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişcioğlu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Diallo forma giyemeyecek. Ligde 4 maçtır bileği bükülmezken Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içinde 23 Elazığ FK'yı 3-0 yenip yoluna devam eden Manisa FK, 19 puanla altıncı sırada haftaya başladı. Kötü gidişin ardından hafta içinde Teknik Direktör Mustafa Gürsel'le yollarını ayırıp Mesut Bakkal'la anlaşan Bandırmaspor ise 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-11-12 12:07:00
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