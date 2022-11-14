Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde bulunan havuza düşen tilki kurtarıldı.
Turgutlu´da zeytinyağı üretimi yapan bir fabrikada çalışanlar bir tilkinin havuza düştüğünü gördü. İhbar üzerine fabrikaya Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Havuza düşen tilki yakalama aparatı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Bitkin halde görünen tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tilkinin tedavisinin tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-11-14 22:15:11
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