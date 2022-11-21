Manisa'daki silahlı saldırıda yeğen hayatını kaybetti, amca yaralı (2)

SİLAHLI SALDIRIDA YEĞEN YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeğen Yusuf Aykaç (20), kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yusuf Aykaç´ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan amca Şemsettin Aykaç ise (42) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
BABA İLE 3 OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen baba ve 3 oğlunu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2022-11-21 23:30:01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.