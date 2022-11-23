Manisa'da doğal gaz boru hattına yıldırım düştü

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Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yıldırımın düşen doğal gaz boru hattında yangın çıktı. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye giderken, müdahale öncesi doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.

Akhisar ilçesine bağlı kırsal Beyoba Mahallesi yakınlarındaki BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattına saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-11-23 18:55:31



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