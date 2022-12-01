

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Ferit Özpolat ile aynı araçtaki İzzet Özpolat (41) yaşamını yitirdi, 1'i Ukrayna uyruklu 2 kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmirİstanbul Otoyolunun SaruhanlıAkhisar bölümü 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ferit Özpolat yönetimindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen Ali Bozgeyik'in kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken, sürücü Ferit Özpolat ile araçtaki İzzet Özpolat kaza yerinde yaşamını yitirdi, Ukrayna uyruklu Valerııa Surzhenko (29) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kadın, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülürken, TIR sürücüsü Ali Bozgeyik gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-12-01 19:32:12



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