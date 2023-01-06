Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor: 79-80

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Tolga Edis

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Gani 2, Cruz 15, Berkay, Troy Selim 4, Ogün 3, Mustafa 7, Tarrant 26, Michalak 7, Bruinsma 9

AYOS KONYASPOR: Sinan 9, Sulaimon 11, Perez 23, Murat, Nikolov, Mert 3, Erkin, Ramazan, Badzim 4, Morgan 17, Eddie 13, Cevher

1'İNCİ PERİYOT: 22-12

İLK YARI: 45-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-43Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 14´üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Ayos Konyaspor´a tek sayı farkla mağlup oldu: 79-80. İlk periyotta konuk takıma 22-12 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 45-33 önde tamamladı. 3´üncü periyota üstün giren ev sahibi bu periyottan da 61-43 üstünlükle ayrıldı. Son periyotta baskısını arttıran konuk takım son saniyelerde attığı 3 sayılık atışla müsabakadan 79-80 galip ayrıldı.

Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Tarrant 24 sayıyla yıldızlaştı. Konuk takımda ise Perez 23 sayı kaydetti. Bu sonuçla Manisa ekibi 14 maçta 3 galibiyetle düşme hattında kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-01-06 21:31:45



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