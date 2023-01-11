Somaspor'da Emre Can imzaladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, orta saha takviyesi gerçekleştirdi. Son olarak Süper Lig temsilcisi Başakşehir'den kanat Güney Sağır'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Ergene Velimeşesporlu Emre Can Atilla'yı da kadrosuna dahil etti. Soma'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği'nde kariyerine başlayan Emre Can, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Shkupi, Bodrumspor, Kırklarelispor, Ankaraspor ve Ergene Velimeşespor'da oynadı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-01-11 11:26:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.