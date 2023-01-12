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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor Yusuf ile anlaştı

DHA

Somaspor Yusuf ile anlaştı


SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor transferde gaza bastı. Ara dönemde Medipol Başakşehir'den kanat Güney Sağır ve Ergene Velimeşespor'dan orta saha Emre Can Atilla'yı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, Samsunspor'dan Yusuf Ensar Poyrazlı ile de anlaşma sağladı. Sezonun ilk yarısını Arnavutköy Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 7 resmi müsabakada forma giydi. Yusuf Ensar'ın en kısa sürede Somaspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-01-12 11:28:08

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