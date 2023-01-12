Somaspor Yusuf ile anlaştı

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor transferde gaza bastı. Ara dönemde Medipol Başakşehir'den kanat Güney Sağır ve Ergene Velimeşespor'dan orta saha Emre Can Atilla'yı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, Samsunspor'dan Yusuf Ensar Poyrazlı ile de anlaşma sağladı. Sezonun ilk yarısını Arnavutköy Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, 7 resmi müsabakada forma giydi. Yusuf Ensar'ın en kısa sürede Somaspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-01-12 11:28:08



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