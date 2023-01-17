Manisa FK Cissokho'yu profesyonel yaptı

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Şilili kanat oyuncusu Junior Fernandes ile sözleşme imzalarken; genç oyuncu Mamadou Cissokho'yu da profesyonel yaptı. Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlıların U19 takımında forma giyen Senegalli orta saha ile sözleşme imzalandı. Genç futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra Kosova'nın KF Liria takımına kiralandığı açıklandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2023-01-17 11:54:22
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