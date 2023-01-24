Akhisarspor'da yeni ayrılık

AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maçını kaybeden düşme hattındaki Akhisarspor'da takımdan ayrılan son isim kaleci Emircan Seçgin oldu. Yeşil-siyahlı kulüpte 2021 yılından bu yana görev yapan 20 yaşındaki file bekçisi, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 2'şer maça çıktı. Kaleci Emircan, alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı feshetti. Akhisarspor'da daha önce Gökmen Aydoğdu, Furkan Korkut, Göksu Mutlu, Mert Efe Çölbeyi ve Yusuf Acer'le yollar ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-01-24 13:18:50
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