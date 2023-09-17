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        Manisa'daki kazada ölen 2 kişinin hakim ve eşi olduğu ortaya çıktı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı ve 2 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden İrfan Saraç'ın (47) Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olarak görev yaptığı belirtildi. Saraç, kazada hayatını kaybeden yanındaki eşi Emre Saraç (43) ile memleketleri Sivas'ta toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:05
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        Manisa'daki kazada ölen 2 kişinin hakim ve eşi olduğu ortaya çıktı
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı ve 2 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden İrfan Saraç'ın (47) Mersin'in Tarsus ilçesinde hakim olarak görev yaptığı belirtildi. Saraç, kazada hayatını kaybeden yanındaki eşi Emre Saraç (43) ile memleketleri Sivas'ta toprağa verilecek.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan, İrfan Saraç´ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 BZ 527 plakalı otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mersin'an Tarsus ilçesinde hakim olan İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uygar Saraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uygar Saraç'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı. Saraç çiftinin memleketleri Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.

        BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

        Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdikleri elim trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kazada yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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