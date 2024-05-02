Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacak

DEVLET Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Manisa'da yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak için DSİ tarafından hazırlanan projenin 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacağını duyurdu. Proje ile Bozdağ'dan akan suyun Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getirilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında 'Ulusal öneme sahip sulak alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ve su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olanların da bulunduğu 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan ve su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edilen gölü kurtaracak proje tamamlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, projenin 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacağını duyurdu. Konuya ilişkin Manisa Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen il koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Bilgi, "Yaşanan kuraklık ve suyun yetersiz gelmesinden dolayı burada Bozdağ'dan, Marmara Gölü'nün su beslemesi adı altında bir proje yaptık. 9 Mayıs'ta ihalesini yapacağız. Proje başladıktan sonra ne kadar su veririz? Ne kadar potansiyeli var? O belirlenecek ve daha sonra yapım işi adı altında müteahhitlik kısmına geçeceğiz" diye konuştu.