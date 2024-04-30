Bağ evinde vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp su kuyusuna attıktan sonra intihara kalkıştı

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz, birlikte bağ evine gittiği S.Y. (33) tarafından çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Yılmaz’ı su kuyusuna atan S.Y., daha sonra kendisini başından vurarak intihara kalkıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan S.Y., kendisine ait 45 AIR 828 plakalı otomobille bir yıldır birlikte yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz'la bağ evine gitti. Burada Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S.Y. iddiaya göre otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Yılmaz'a 1 el ateş ettikten sonra kanlar içerisinde kalan kadını 3 metre derinliğindeki su kuyusuna attı. S.Y., ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.