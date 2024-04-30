Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'dan şike açıklaması

        TFF3'üncü Lig'de normal sezon tamamlanırken 2'nci Grup'ta Play-Off'u daha önce garantileyen Turgutluspor, evinde rakibinin bu galibiyetle şampiyon olduğu son maçta Batman Petrolspor'a 3-2 yenilmesinin ardından yapılan şike iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'dan şike açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig'de normal sezon tamamlanırken 2'nci Grup'ta Play-Off'u daha önce garantileyen Turgutluspor, evinde rakibinin bu galibiyetle şampiyon olduğu son maçta Batman Petrolspor'a 3-2 yenilmesinin ardından yapılan şike iddialarına yanıt verdi. Maçtan önce de iki takımla ilgili şike iddiasında bulunan Batman Petrolspor'un şampiyonluk yarışında çekiştiği Elazığspor, karşılaşmanın ardından özellikle Turgutluspor kalecisi Zekeriya'nın yediği gollerin görüntülerini paylaşıp şike yapıldığını savundu. Zekeriya'nın kaleye gelen şutu kendi elleriyle ağlara yumrukladığı savunuldu. Turgutluspor yönetimi ise yazılı açıklamayla iddialara sert bir şekilde tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Biz Turgutlusporuz; Kurucularımızdan aldığımız terbiye, adalet, çizdiği yol ve gösterdiği değerler bizim anayasamızdır. Turgutlusporumuz yense de yenilse de şerefiyle ve haysiyeti ile var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir. Bundan şüphe duyanlar, kendi geçmişlerine bakmaları en büyük arzumuzdur. Ligin son maçı olan ve kimin ne olacağı bizi hiç ilgilendirmeyen Batman Petrolspor ile oynadığımız maça oyuncularımız bu düşünce ile çıkmış, şerefiyle oynamış ve 90 dakika boyunca bu düşünce ile mücadele etmiş, maç sonunda da kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır. Geçmişte nasılsa bundan sonra da hep böyle olacaktır. Sahada oldukları süre boyunca kulübümüz etik kurallarına uygun bir şekilde mücadele etmiş oyuncularımız, gerek Elazığspor Kulübü gerekse Elazığspor’a yakın sosyal medya hesapları taraftarından spor ahlakına, etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur. Bizler gibi herkes kendine yakışan tavrı ortaya koyar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak

        Benzer Haberler

        Manisa FK'ya altın puan
        Manisa FK'ya altın puan
        Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
        Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
        Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü
        Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü
        Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
        Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
        7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı
        7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı
        Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı