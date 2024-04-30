Turgutluspor'dan şike açıklaması

TFF3'üncü Lig'de normal sezon tamamlanırken 2'nci Grup'ta Play-Off'u daha önce garantileyen Turgutluspor, evinde rakibinin bu galibiyetle şampiyon olduğu son maçta Batman Petrolspor'a 3-2 yenilmesinin ardından yapılan şike iddialarına yanıt verdi. Maçtan önce de iki takımla ilgili şike iddiasında bulunan Batman Petrolspor'un şampiyonluk yarışında çekiştiği Elazığspor, karşılaşmanın ardından özellikle Turgutluspor kalecisi Zekeriya'nın yediği gollerin görüntülerini paylaşıp şike yapıldığını savundu. Zekeriya'nın kaleye gelen şutu kendi elleriyle ağlara yumrukladığı savunuldu. Turgutluspor yönetimi ise yazılı açıklamayla iddialara sert bir şekilde tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Biz Turgutlusporuz; Kurucularımızdan aldığımız terbiye, adalet, çizdiği yol ve gösterdiği değerler bizim anayasamızdır. Turgutlusporumuz yense de yenilse de şerefiyle ve haysiyeti ile var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir. Bundan şüphe duyanlar, kendi geçmişlerine bakmaları en büyük arzumuzdur. Ligin son maçı olan ve kimin ne olacağı bizi hiç ilgilendirmeyen Batman Petrolspor ile oynadığımız maça oyuncularımız bu düşünce ile çıkmış, şerefiyle oynamış ve 90 dakika boyunca bu düşünce ile mücadele etmiş, maç sonunda da kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır. Geçmişte nasılsa bundan sonra da hep böyle olacaktır. Sahada oldukları süre boyunca kulübümüz etik kurallarına uygun bir şekilde mücadele etmiş oyuncularımız, gerek Elazığspor Kulübü gerekse Elazığspor’a yakın sosyal medya hesapları taraftarından spor ahlakına, etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur. Bizler gibi herkes kendine yakışan tavrı ortaya koyar."