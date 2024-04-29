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        Manisa FK'ya altın puan

        1'inci Lig'de düşme hattındaki rakibi Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kritik maçtan aldığı puanla son 2 haftaya düşme potasının 4 puan üzerinde girmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:21
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        Manisa FK'ya altın puan
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        1'inci Lig'de düşme hattındaki rakibi Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kritik maçtan aldığı puanla son 2 haftaya düşme potasının 4 puan üzerinde girmeyi başardı.

        Adana'da öne geçip galibiyeti koruyamayarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepen Manisa ekibi yine de en önemli rakibinden puan alarak farkın kapanmasının önüne geçti. Ligde 37 puanla Adanaspor'un 4 puan önünde 12'nci sırada olan Manisa FK bu hafta play-off yarışındaki Boluspor'u kümede kalışını matematiksel olarak ilen etmek için ağırlayacak. Korkulu rüya görmek istemeyen siyah-beyazlı ekip son maçını ise yine kümede kalma yarışındaki Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynayacak.

        Adanaspor randevusuyla birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Manisa FK'da teknik direktör Levent Devrim, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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