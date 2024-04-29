Manisa FK'ya altın puan

1'inci Lig'de düşme hattındaki rakibi Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kritik maçtan aldığı puanla son 2 haftaya düşme potasının 4 puan üzerinde girmeyi başardı.

Adana'da öne geçip galibiyeti koruyamayarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepen Manisa ekibi yine de en önemli rakibinden puan alarak farkın kapanmasının önüne geçti. Ligde 37 puanla Adanaspor'un 4 puan önünde 12'nci sırada olan Manisa FK bu hafta play-off yarışındaki Boluspor'u kümede kalışını matematiksel olarak ilen etmek için ağırlayacak. Korkulu rüya görmek istemeyen siyah-beyazlı ekip son maçını ise yine kümede kalma yarışındaki Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynayacak.