Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

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