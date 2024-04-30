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        Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 3'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:01
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        Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 3'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

        Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

        Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 3'ü çocuk 6 kişi yakalandı.

        "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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