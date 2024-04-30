Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 3'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 3'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 3'ü çocuk 6 kişi yakalandı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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