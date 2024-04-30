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        Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:11
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        Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Karacaali Mahallesi'ndeki bağında 45 ALG 006 plakalı traktörü ile çalışan Ali Üstüntaş (60), direksiyon hakimiyetini kaybederek düştüğü traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında çıkarılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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