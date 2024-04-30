Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Karacaali Mahallesi'ndeki bağında 45 ALG 006 plakalı traktörü ile çalışan Ali Üstüntaş (60), direksiyon hakimiyetini kaybederek düştüğü traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında çıkarılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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