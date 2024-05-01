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        Salihli'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:13
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        Salihli'de ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri B.B'yi (55) durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında marka ve seri numarası silinmiş tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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