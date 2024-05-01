Salihli'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri B.B'yi (55) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında marka ve seri numarası silinmiş tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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