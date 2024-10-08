Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda gömülü bulundu (3)

Manisa'nınAlaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'yı öldürüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğünü itiraf eden Ali Uysal (37), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uysal, ifadesinde, "Pelin ile gezmeye gitmiştik, arabanın önündeydi, araba hareket etti. Pelin altında kaldı, korktum, gömdüm" dedi.

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