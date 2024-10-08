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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda gömülü bulundu (3)

        TUTUKLANDI Manisa'nınAlaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'yı öldürüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğünü itiraf eden Ali Uysal (37), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:55
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        Çarşıya diye evden çıktı, cesedi ormanda gömülü bulundu (3)
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        TUTUKLANDI 

        Manisa'nınAlaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'yı öldürüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğünü itiraf eden Ali Uysal (37), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uysal, ifadesinde, "Pelin ile gezmeye gitmiştik, arabanın önündeydi, araba hareket etti. Pelin altında kaldı, korktum, gömdüm" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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