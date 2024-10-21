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        Manisa Basket Avrupa'da evinde

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak liderliğe kurulan Manisa Basket yarın bu sezon Avrupa'daki ilk iç saha sınavında Peristeri'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:04
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        Manisa Basket Avrupa'da evinde
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak liderliğe kurulan Manisa Basket yarın bu sezon Avrupa'daki ilk iç saha sınavında Peristeri'yi ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezon Avrupa basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Vasilis Spanulis'in antrenörlüğünü yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynayan Yunan ekibi Peristesi bu sezon ise grupta 2'de 0 çekti. Avrupa'da 2'de 2'yle yoluna devam eden, Süper Lig'de ise bu yıl oynadığı 3 maçı da kaybeden Manisa ekibi, grupta Peristeri'ye sonrası maçta 6 Kasım'da konuk olacak. Manisa Basket, sezon başında transfer ettiği iki önemli yabancısı Saben Lee ile Javon Freeman-Liberty'i geçtiğimiz günlerde Euroleague ve NBA'e yollamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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