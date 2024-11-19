Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK 3 gencini A takıma aldı

        1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK 3 gencini A takıma aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı. Yapılan açıklamada, "Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Manisa Futbol Kulübü Akademimiz, üretmeye ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar sayısız futbolcuyu alt yaş kategorilerde milli takımlara gönderen Manisa Futbol Kulübümüz, Akademisi’nden yetişen 3 genç yeteneği daha A Takım’a çıkardı. Elit A Ligi’nde mücadele eden U17 Takımımızda sergiledikleri performansla dikkat çeken 2007 doğumlu Bulut Uysal, 2008 doğumlu Resül Özmen ve yine 2008 doğumlu Erdem Çakır, A Takımımızla antrenmanlara çıkarak kariyerlerinde yeni bir adım attı. A Takımımıza yükselen genç yeteneklerimiz Bulut Uysal, Resül Özmen ve Erdem Çakır’ı tebrik ediyor, siyah-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de MHP İlçe Başkanlığına Tahsin Atılgan getirildi
        Alaşehir'de MHP İlçe Başkanlığına Tahsin Atılgan getirildi
        Uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giderken eşi tarafından vuruldu
        Uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giderken eşi tarafından vuruldu
        Manisa'da komşusunun bıçakladığı kişi öldü
        Manisa'da komşusunun bıçakladığı kişi öldü
        'Turgutlu'da oluşan kirlilik hem Manisa'yı hem İzmir'i kirletiyor'
        'Turgutlu'da oluşan kirlilik hem Manisa'yı hem İzmir'i kirletiyor'
        Manisa'da bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu öldü
        Manisa'da bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu öldü
        Manisa'da tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü