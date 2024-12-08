Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı

Suriye’nin başkenti Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Turgutlu’da sokağa dökülen Suriyeliler Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak’ta toplanarak sevinç gösterisi yaptı. Zafer ve Türkiye lehine sloganlar atan kalabalık, müzikler eşliğinde eğlendi.

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