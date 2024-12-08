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        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından toplanıp, kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:40
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        Manisa'da Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini kutladı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından toplanıp, kutlama yaptı.

        Suriye’nin başkenti Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Turgutlu’da sokağa dökülen Suriyeliler Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak’ta toplanarak sevinç gösterisi yaptı. Zafer ve Türkiye lehine sloganlar atan kalabalık, müzikler eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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