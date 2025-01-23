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        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verildi

        BOLU'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:50
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        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verildi
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        BOLU'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (41) ile kızı Alya Altın (10), memleketleri Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'inci kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, yaralı kurtulan Hilmi Altın'ın (42) yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı.

        Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta yangın çıktı. 78 kişinin öldüğü yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın da hayatını kaybetti. Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın ise alevlerden yaralı olarak kurtuldu. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'inci kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı.

        GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın dün Soma Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler ilk olarak Kübra Tonguç Altın'ın babasının İnönü Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Anne-kızın cenazeleri, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Parkaltı Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Bağımsız Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, Soma İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma ve babası Ergun Tonguç, eşi Hilmi Altın, kardeşi Büşra Boztepe (35), Altın ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        'ONU BANA GETİRİN' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Cenazede Hilmi Altın, kayınvalidesi Fatma Tonguç ve kayınpederi Ergun Tonguç ile taziyeleri kabul etti. Tonguç çifti, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Bir sandalyeye oturtulan anne Fatma Tonguç'un "Onu bana getirin" diyerek gözyaşı döktü. Anne Tonguç'u, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Anne-kızın ayrı ayrı kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan tabutları, cenaze aracına konularak Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

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        Galeri

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