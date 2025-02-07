Somaspor evinde oynuyor

2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Somaspor yarın evinde Karacabey Belediyespor önünde galibiyet kovalayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta bu mücadeleden sonra hafta içi mesaisinde Beyoğlu Yeniçarşıspor deplasmanına çıkacak Somaspor'un 25 puanı, Karacabey'in ise 29 puanı var.

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