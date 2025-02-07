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        Somaspor evinde oynuyor

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Somaspor yarın evinde Karacabey Belediyespor önünde galibiyet kovalayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:19
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        Somaspor evinde oynuyor
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Somaspor yarın evinde Karacabey Belediyespor önünde galibiyet kovalayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta bu mücadeleden sonra hafta içi mesaisinde Beyoğlu Yeniçarşıspor deplasmanına çıkacak Somaspor'un 25 puanı, Karacabey'in ise 29 puanı var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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