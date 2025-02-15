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        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak (2)

        BELEDİYEBAŞKANLARI İLE BASINA KAPALI TOPLANTI YAPTICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa temasları kapsamında Ahmetli ilçesinin ardından Salihli'de partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:30
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        Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak (2)
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        BELEDİYEBAŞKANLARI İLE BASINA KAPALI TOPLANTI YAPTI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa temasları kapsamında Ahmetli ilçesinin ardından Salihli'de partililerle bir araya geldi. Salihli ziyaretine Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile başlayan Özel daha sonra belediye meclis salonunda mahalle muhtarları ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından CHP Salihli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Özel, parti binası önünde toplanan partililere seslendi. Seçim süreci ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Özel, "Manisa memnun, Salihli memnun; yüzler gülüyor. İlçelerde yüzler gülüyor. Ama bunu sürdüreceğiz. Bu koltuğa oturmadan önce yeminimi hazırladım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini girdiğim her seçimde birinci yapacağım. O yemine uygun davrandım. Aynı şekilde genel seçimi de yöneteceğiz. Anketlerde çok önemli iki isim var. İkisi de kazanıyor. Kurultayda da 'Cumhurbaşkanı adayını ön seçimde belirleyeceğiz' diye söz vermiştim. Bütün üyelerimizin katıldığı bir ön seçimle bunu yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. 'Adayımızın arkasında biz varız; hodri meydan' diyeceğiz" dedi.

        Özel, son olarak parti binasındaki programının ardından Salihli Belediyesi Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde belediye başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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