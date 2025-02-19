Turgutlu 1984'te Levent Bayraktar dönemi
3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi.
3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 1993-94 sezonunda takımın formasını giyen eski futbolcu Levent Bayraktar ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bayraktar'ın bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Geçen sezon Bandırmaspor'da Özhan Palut'un 8 maçta yardımcılığını yapan Bayraktar, son olarak Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapıyordu.
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