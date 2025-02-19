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        Turgutlu 1984'te Levent Bayraktar dönemi

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:04
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        Turgutlu 1984'te Levent Bayraktar dönemi
        ABONE OL

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'te yönetim, istifa eden Eray Gülay'ın yerine teknik direktörlük görevine Levent Bayraktar'ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 1993-94 sezonunda takımın formasını giyen eski futbolcu Levent Bayraktar ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bayraktar'ın bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Geçen sezon Bandırmaspor'da Özhan Palut'un 8 maçta yardımcılığını yapan Bayraktar, son olarak Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapıyordu.

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