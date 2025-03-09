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        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Zonguldakspor: 2-3

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, 2-0 geriden gelip eşitliği yakaladığı maçta evinde Zonguldakspor'a da 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:35
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        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Zonguldakspor: 2-3
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, 2-0 geriden gelip eşitliği yakaladığı maçta evinde Zonguldakspor'a da 3-2 mağlup oldu. Turgutlu Yeni Şehir Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 55'inci dakikada Fatih Yiğit, 66'ncı dakikada Sefa'nın golleriyle öne geçti. Turgutlu'da Üstün Bilgi, ilki penaltıdan 74 ve 75'inci dakikalardaki golleriyle skora eşitlik getirdi. Zonguldakspor'da 83'üncü dakikada Güney skoru belirledi. Grupta son 4 maçını kaybeden Turgutlu ekibi, 11 puanla amatöre düşme hattında son sırada kaldı.

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