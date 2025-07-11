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        Hafriyat kamyonu traktöre arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu aynı yönde giden traktöre arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 02:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 02:35
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        Hafriyat kamyonu traktöre arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu aynı yönde giden traktöre arkadan çarptı. Kazasında, traktör sürücüsü yaşamını yitirirken, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

        Kaza saat, 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme’den Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) idaresindeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden ve plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü yola savurulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K.'nın yaralandığını, yola savrulan traktör sürücüsü Hayati Akkaş'ın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Raziye K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kula–Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan Raziye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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