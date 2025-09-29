Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza kamerada

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı, 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:04
        Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
        MANİSA'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı, 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı 35 BLC 88 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27), hayatını kaybetti.

        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Otomobildeki Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonette bulunan Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise yaralandı. Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi. Uzunaltın, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversite Hastanesi’ne götürüldü. Diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kondu.

        Öte yandan kazanın, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

