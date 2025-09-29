Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa FK ağır yaralı

        TFF 1'inci Lig'de evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, üst sıralara tırmanma yolunda ağır yara aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:36
        Manisa FK ağır yaralı
        TFF 1'inci Lig'de evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, üst sıralara tırmanma yolunda ağır yara aldı. Bu maçta önce Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek umutlanan siyah-beyazlılar, Bodrum FK karşısında bir varlık gösteremedi ve 2022-2023 sezonun ardında iç sahadaki en farklı yenilgisini aldı. Son olarak 21 Mayıs 2023'te Manisa'da Pendikspor'a 5-1 kaybeden siyah-beyazlılar o tarihten sonra ilk kez taraftarı önünde 4 farklı mağlubiyet aldı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Manisa temsilcisi düşme hattının averajla üzerinde yer aldı.

        Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, bir haftada üç maç oynamanın kadro derinliği az olan takımları için dezavantaj olduğunu belirtti. Taşkın, "Fizik olarak iyi bir görüntü veremedik. İlk devrede girdiğimiz pozisyonlar vardı ama Bodrum FK'nın golü bulması inisiyatifi onlara verdi. İkinci devre kabul edilemeyecek kadar kötü bir oyun sergiledik. İkinci golü yedikten sonra dağıldık ve ardından gelen gollerle mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bu durumu toparlayacak gücümüz var. Ancak çok derin bir kadromuz olmadığı için aynı oyuncu grubuyla bir haftada üç maç oynamak bizi fiziksel olarak geriye attı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

