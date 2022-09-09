Manisa'da düzenlenen Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi sona erdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi turnuvası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 13 ilden 60 sporcu katıldı.

Demirci tenis kortlarında 5 Eylül'de başlayan turnuva, 4 kategoride gerçekleşti.

Tek kadınlarda birinciliği Zeynep Sıla kazandı. Bu kategoride ikincilik Şehrazat Dağcı'nın oldu.

Tek erkeklerde ise Ali Göncü birinciliği, Mete Köseoğlu ikinciliği elde etti.

Çift kadınlarda birinciliği Şehrazat Dağcı-Ayşe Yağmur Baylan, ikinciliği Defne Hanaylıoğlu-Sultan Çelikkanat ikilisi kazandı.



Çift erkeklerde birinci Ali Göncü-Alpay Güler, ikinci ise Mete Köseoğlu-Ahmet Atabay ikilisi oldu.



Dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Akıncılar Tenis Kulübü Başkanı Gökhan Yer tarafından verildi.



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