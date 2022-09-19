Turgutlu'da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kilo 500 gram esrar ile 16 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, İzzettin Mahallesi'nde ikamet eden M.A'ya ait meyve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, bahçede yaptığı aramada 16 kök Hint keneviri bitkisi ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





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