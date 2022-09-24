Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti.



Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.B'yi yakaladı, dijital materyallere el koydu.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.B'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.