Soma'da okullara spor malzemeleri dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 14 ilkokul, 13 ortaokul ve 11 liseye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri dağıtıldı.

Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu'nda düzenlenen törende Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert'in katılımıyla ilçedeki 38 okulun idarecisine, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu ile antrenman malzemeleri teslim edildi.

Törende konuşan Kaymakam Akkaya, okullara eğitim materyallerinin yanında spor malzemesi sunulmasının önemine dikkati çekerek, "Atatürk, 'Sağlam kafa, Sağlam vücutta bulunur' demiş. Sağlam kafa da bilgisayar başında geçirerek olmuyor, teknik anlamda spor yaparak oluyor. Beden eğitimi öğretmenlerimiz bu yüzden var okullarımızda. Beden derslerinin hakkını verecek, sporları aktiviteleri yaptıracak malzemeler bunlar. 38 okulumuza çocuklarımızın yaş grubuna göre dağıtılmış malzemelerimizi teslim ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert, okul sporlarına katılımının önemine işaret ederek, "Sizlerin sayesinde bu malzemeleri bizler alıyoruz, daha fazla katılım sağlarsak daha fazla malzeme temin edebiliriz. Destekleriniz bizler için çok önemli." diye konuşu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.