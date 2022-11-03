Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin (38) Hacıhaliller Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Hükümlü operasyonla yakanladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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