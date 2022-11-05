AK Parti'li Hızlı'dan "Kula grisi" Togg, açıklaması

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Türkiye'nin otomobili Togg'un renk seçeneklerine "Kula grisi"nin eklenmesinin Manisalıları mutlu ettiğini söyledi.

Hızlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen Togg fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu dile getiren Hızlı, "Kimsenin inanmadığı, kimsenin hayalini bile kurmadığı bu fabrikanın bitmesi bizlerin gurur kaynağı oldu. Türkiye'nin artık her alanda önü açık, 2023 ve ilerisi için her gün daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Togg fabrikasının Cumhuriyetin 99. yılında açılmasının önemine değinen Hızlı, şunları kaydetti:

"Birilerinin hayal olarak gördüğü, zaman zaman kendi akıllarınca dalga geçtikleri, fabrika nerde dedikleri yerden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya Togg kalitesini, fabrikamızı Cumhuriyetimizin 99. yılında açarak bu özel ve güzel günde tüm merak eden herkese, yapamaz diyenlere bir kere daha göstermiş oldu. Renklerinden birinin Kula'dan esinlenmiş olması bizleri mutlu etti."

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