Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlıların yeni transferleri Wayne Selden ve Raymar Morgan ile milli takımlarından dönen John Roberson ve Michal Michalak da yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, milli maç arasında kadrolarını iki transferle güçlendirdiklerini söyledi.



Oynadıkları son 2 karşılaşmada iyi mücadelelerini maç sonuna taşıyamadıklarına dikkati çeken Çaylan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.



Ligin ilk 6 haftasında bütçe olarak daha büyük ve köklü takımlarla mücadele ettiklerini hatırlatan Çaylan, "Son iki maçımızda Gaziantep'e karşı üçüncü periyotta, Türk Telekom'a karşı da ikinci yarıda oyundan düşerek mağlup olduk. Ancak bu maçlarda bölüm bölüm ortaya koyduğumuz mücadele bizlere umut vermişti. Bu maçlarda sergilediğimiz iyi performansı tüm maça yansıtmamız durumunda arzuladığımız galibiyetlere başlayacağımıza inancım tam. Manisa'mızı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

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