Manisa'da 50 şişe sahte içki ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir araçta 50 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurulan araçta yaptıkları aramada 50 şişe sahte içki buldu.

Gözaltına alınan E.K işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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