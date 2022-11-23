Manisa'da kamyonette cesedi bulunan kişinin kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonette başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulunan kişiyi, kuzeninin öldürdüğü belirlendi.

Tepeköy Mahallesi'nde dün, 45 yaşındaki Hüseyin Tarım'ın park halindeki kamyonette cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

Ölen kişinin amcasının oğlu olan M.T'nin (26), ifadesinde, maktulü evinin önünde taşkınlık çıkardığı için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.

- Olay

Dün, Tepeköy Mahallesi Kaveören Kale Altı mevkisinde, Hüseyin Tarım park halindeki kamyonette başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu.



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