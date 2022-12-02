Alaşehir'de hayırseverin kurduğu köy kütüphanesi hizmete açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ebru Ünal'ın bağışlarıyla ilçedeki bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

Gürpınar Mahallesi'ndeki okulda düzenlenen törene Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay ile hayırsever Ebru Ünal'ın ailesi, mahalle sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Kaymakam Güngör'ün teşekkür plaketi takdim ettiği Ebru Ünal, yaptığı konuşmada, uzun zamandır kütüphane kurma hayalinin bulunduğunu, kendi köyündeki okulda kütüphane bulunması nedeniyle Gürpınar'daki okula yaptırdığını ifade etti.



Ünal, "Kütüphaneyi kurmak için okul idaresiyle istişare yaptık. Üniversite zamanında biriktirdiğim harçlıklarla, babamın verdiği paralarla ve biraz da hayırseverlerin desteğiyle bu işe giriştim. Güzel bir kütüphane kurduk. Destek olan aileme ve yakınlarıma teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Öküzcüoğlu da kütüphaneye kitap bağışında bulundu.











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